Голикова заявила, что покинувшие РФ деятели культуры могут одуматься и вернуться

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Покинувшие Россию деятели культуры могут изменить свою позицию, признать ошибку и вернуться. Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

Голикова сказала, что не понимает россиян, уехавших из своей страны. Она подчеркнула, что граждане уехали от своих предков, а также от переживаний и перипетий, связанных со страной.

"Ты учился вместе со страной, ты формировал ее традиции. Кто-то формировал на основе этого законы, правила игры. И с легкостью бросить, за одну ночь или за одну неделю перечеркнуть то, чем ты гордился, если ты был истинным гражданином своей страны?" – добавила вице-премьер РФ.

Она считает, что те, кто уехал, – сделали выбор. По ее словам, если человек ошибается и делает неправильный выбор, то это можно исправить. Тут же она задала вопрос о готовности этих людей что-то менять.

"Что для них была их страна? Я в данном случае говорю о тех творческих людях, которые ее покинули. Это было место, где они зарабатывали, или это было что-то другое? Мне кажется, для них – для многих – это было первое", – заявила Голикова.

Вице-премьер России также выразила надежду, что многие деятели культуры переоценили принятое решение. Она считает, что у них в настоящее время не хватает смелости признать свою ошибку. Она добавила, что "признание того, что ты ошибся, тоже отличает человека с высокой гражданской позицией".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил мнение, что звезды и миллиардеры, ранее покинувшие РФ, скоро вернутся обратно. По его словам, в Европе и Израиле они никому не нужны. Парламентарий подчеркнул, что такие люди должны вызывать презрение. Также он их назвал скитальцами в поисках лучшей жизни.

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