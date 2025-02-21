Эксперт по недвижимости Капустин: снос замка Пугачевой обойдется в 40 млн рублей

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Снос замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь будет стоить не менее 40 миллионов рублей. Такую оценку дал президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

"Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдётся в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора", – приводит его слова телеграм-канал "Абзац".

Эксперт уточнил, что выступает против сноса готовых капитальных строений, так как по его мнению, их лучше адаптировать под современные нужды, чтобы они приносили пользу обществу.

Ранее в Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он обратил внимание, что народная артистка опубликовала в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

Однако Минюст не увидел обстоятельств для признания Пугачевой иноагентом. Однако в ведомстве пообещали рассмотреть этот вопрос при установлении в ее действиях признаков иноагента.

