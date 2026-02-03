Телеведущую Светлану Жильцову похоронят на Рогожском кладбище

Фото: ТАСС/Виталий Созинов

Советскую телеведущую и диктора, заслуженную артистку РСФСР Светлану Жильцову, предварительно, похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище, рассказал ТАСС ее сын Иван.

"Скорее всего, похороны пройдут <...> в пятницу", – отметил он.

О смерти телеведущей стало известно 3 февраля, ей было 89 лет. По словам ее сына, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Жильцова известна тем, что вела программу КВН в паре с Альбертом Аксельродом, а также после – с Александром Масляковым до временного закрытия программы.

Кроме того, она была ведущей многих других передач, в частности "Веселых ноток", "Спокойной ночи, малыши", "Песни года", "Утренней почты", "Огонька", "По вашим письмам".

В 1993 году Жильцова ушла из эфира. Преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.