Сергей Собянин рассказал о развитии ядерной медицины в Москве

Ядерная медицина, которая активно развивается в Москве, помогает диагностировать и лечить самые сложные заболевания. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что 4 февраля праздник отмечают врачи-онкологи. По его словам, тысячи онкологов в Москве дают пациентам шанс на выздоровление.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из основных направлений программы развития столичного здравоохранения. Важно повысить точность диагностики, а также ввести персонализированные методы лечения, отметил Собянин. В этом и помогает ядерная медицина.

За последние годы в Москве появились разные виды современной техники, которые позволяют проводить больше исследований. Например, в диагностике помогают аппараты ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией). Всего один сеанс дает возможность четко увидеть распространенность онкологического процесса.

Есть в столичных медучреждениях и комбинированные системы ОФЭКТ/КТ, которые способны предоставить врачам наиболее четкое изображение внутренних органов. Таким образом можно подобрать правильную тактику лечения.

Рентгенотерапевтические аппараты используют для проведения лучевой терапии. Излучение направляют именно на пораженный злокачественным процессом участок, отметил градоначальник.

При помощи линейных ускорителей специалисты также проводят точную лучевую терапию, воздействуя непосредственно на опухоль. При этом здоровые ткани практически не затрагиваются.

Собянин рассказал, что технологии ядерной медицины сейчас применяются уже в семи столичных стационарах: Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова, МКНЦ имени А. С. Логинова, НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, ГКБ имени С. С. Юдина, Госпитале для ветеранов войн № 3, ММКЦ "Коммунарка".

Только в прошлом году высокоточная радиоизотопная диагностика была проведена свыше 32 тысячам пациентов. Среди них 4 тысячи детей. Медики провели более 41 тысячи исследований, что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

В ММКЦ "Коммунарка", например, есть три линейных ускорителя, которые функционируют вместе и с другим новейшим оборудованием: блоком близкофокусной рентгенотерапии для лечения поверхностных новообразований, КТ/МРТ для предлучевой топометрии. Кроме того, там имеется и блок брахитерапии – микроисточники излучения размещают именно в опухолевом очаге.

В 2025 году диагностика и лечение были проведены 9 тысячам пациентов. Для лечения 2,8 тысячи человек применяли ПЭТ/КТ, для более 3 тысяч человек – ОФЭКТ/КТ, для свыше 3,3 тысячи пациентов – лучевую терапию.

Также мэр рассказал о радионуклидной терапии, которую, например, применяют в Онкологическом центре ГКБ имени С.С. Юдина. Там медики используют новейшие радиофармпрепараты, которые подбираются индивидуально для каждого пациента.

Кроме того, современные методы сочетают с лекарственным и хирургическим лечением. За два года радионуклидная терапия применялась в онкоцентре ГКБ Юдина для лечения свыше 900 пациентов.

По словам Собянина, работа по расширению применения технологий ядерной медицины в Москве продолжится, чтобы больше горожан смогли получить необходимую помощь.

По словам Собянина, работа по расширению применения технологий ядерной медицины в Москве продолжится, чтобы больше горожан смогли получить необходимую помощь.


