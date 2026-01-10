Форма поиска по сайту

10 января, 15:33

Мэр Москвы

Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московская медицина в 2025 году сделала мощный рывок. Она стала более персонализированной, технологичной и доступной, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В частности, стала быстрее и эффективнее экстренная помощь.

"Открыли флагманский центр в больнице имени В. М. Буянова, где помощь получили уже почти 40 тысяч пациентов; выполнили чуть менее 30 тысяч хирургических вмешательств, из которых почти 10 тысяч – экстренные", – поделился Собянин.

По словам мэра, сейчас по новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров. В поликлиниках – полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт.

Кроме того, обновили и построили уже больше 340 медучреждений. Все они работают по единому московскому стандарту.

"Профилактику и здоровье женщин взяли под особый контроль. Открыли 11 новых центров женского здоровья, где москвички могут получить всю необходимую помощь по новому стандарту", – сказал мэр, добавив, что всего таких центров 16.

Также на новый уровень вышла и детская медицина. Например, заработали суперсовременный многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира и несколько обновленных исторических корпусов Морозовской больницы. Для семей с детьми, рожденных раньше срока, создали проект "Ранняя помощь".

Также в 2025 году:

  • открыли пятый эндоскопический центр в больнице имени С. С. Юдина. Организовали бесплатные обследования в поликлиниках и эндоскопических центрах в рамках проекта по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ;
  • госпитализацию и лечение в стационаре сделали проще и прозрачнее. Запустили новую систему маршрутизации между поликлиниками и стационарами.

Помимо этого, в Москве перевели все больницы на использование браслетов с QR-кодами для пациентов.

Ранее сообщалось, что Собянин открыл перед Новым годом 12 зданий обновленных поликлиник в Москве. Они модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту. Во всех филиалах работают по 8 самых востребованных специалистов. В головных подразделениях дополнительно принимают до 5 узких специалистов.

мэр Москвымедицина

