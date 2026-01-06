Форма поиска по сайту

06 января, 12:00

Мэр Москвы

Собянин: все приемные отделения работают по новому стандарту экстренной помощи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в мессенджере MAX сообщил, что на данный момент все приемные отделения взрослых больниц и 6 флагманских центров работают по новому стандарту экстренной помощи.

По словам мэра, каждое из этих медучреждений может принять около 200 неотложных пациентов в день. Он также рассказал, что внедрялся новый стандарт экстренной помощи для того, чтобы сократить время, которое тратится с момента поступления человека в стационар до начала оказания медпомощи.

"Мы хотели выиграть те самые минуты, от которых часто зависят жизнь и здоровье горожан. И нам это удалось", – подчеркнул Собянин.

В результате, как указал мэр, за три года работы столичных больниц по новому стандарту пациенты стали получать необходимые услуги намного точнее и быстрее. В частности, средняя скорость оказания экстренной медпомощи увеличилась в 1,5 раза, а среднее время от поступления до первого осмотра теперь составляет не более 10 минут.
 
"Два часа уходит на осмотр, постановку диагноза и назначение лечения более чем 80% пациентов "зеленого" и "желтого" потоков", – отметил Собянин.

В результате было спасено свыше 1,7 миллиона человек, а за прошлый год – более миллиона горожан. Таких успехов удалось достичь благодаря цифровой системе "Триаж", с помощью которой пациенты при поступлении в медучреждение разделяются на потоки.
 
Кроме того, повлиял на эти достижения принцип "врач – к пациенту", благодаря которому многие исследований проводятся у постели больного, а также продуманная логистика (например, операционные или противошоковый зал находятся рядом с тамбуром заезда машины скорой помощи).
 
Также поспособствовал улучшению результатов единый стандарт оснащения оборудованием и четкие алгоритмы действий каждого сотрудника.

Ранее Собянин открыл перед Новым годом 12 зданий обновленных поликлиник в Москве. По словам мэра, они модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту. Во всех филиалах работают по 8 самых востребованных специалистов. В головных подразделениях дополнительно принимают до 5 узких специалистов.

"Новости дня": обновленная городская поликлиника № 2 открылась в Чертанове Северном

мэр Москвымедицинагород

