"Умный прием" в столичных поликлиниках сэкономил врачам 250 тысяч часов времени

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервис "Умный прием" в столичных поликлиниках сэкономил врачам 250 тысяч часов рабочего времени, которое они посвятили общению с пациентами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Цифровизация, большой накопленный массив данных и развитие искусственного интеллекта позволили переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и эффективным для пациента", – отметила она.

По словам Раковой, система начинает работать еще до визита пациента в поликлинику. Если при записи на прием выбрать в качестве причины обращения "Плохое самочувствие или боль", предлагается пройти опрос, в котором можно отметить жалобы и симптомы. Она добавила, что этой функцией жители столицы воспользовались уже более 5 миллионов раз.

Опрос, уточняющий симптомы, занимает не более 3 минут, сведения передаются в ЕМИАС, где искусственный интеллект прорабатывает детали предстоящего визита. На основе полученных данных сервис предлагает 3 наиболее вероятных диагноза.

Далее проводится анализ электронной медицинской карты пациента, чтобы найти там сведения, имеющие отношения к жалобам. Благодаря этому врачи не тратят время на сбор информации во время приема.

Ранее сообщалось, что в Москве была запущена система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям. "Регистр беременных" собирает сведения о пациентке и показывает возможные риски развития патологий. Они рассчитываются алгоритмами системы.

А для экстренных случаев существует Городской акушерский дистанционный консультативный центр, где координатор собирает информацию о беременной и организует ее направление в профильное учреждение.

