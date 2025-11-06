Форма поиска по сайту

06 ноября, 12:04

Мэр Москвы

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высокотехнологичная медицина в Москве становится все более доступной для детей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас современные технологии можно встретить во всех детских стационарах города. Столичные врачи используют новые уникальные разработки – от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических вмешательств. Благодаря этому успешно лечатся даже тяжелые болезни.

Мэр добавил, что за последний год на 44% выросло количество детей, которые получили высокотехнологичное лечение в городских больницах в рамках профиля "педиатрия".

По словам Собянина, сейчас высокие технологии активно внедряются в педиатрическую практику:

  • строятся современные медицинские комплексы. Например, в ДГКБ святого Владимира;
  • модернизируется и обновляется инфраструктура. Были реконструированы приемные отделения в детских стационарах, а в составе ММКЦ "Коммунарка" появились два новых детских корпуса;
  • закупается новое оборудование для передового лечения;
  • внедряются цифровые сервисы, а также новые стандарты, которые создают условия для профессионального роста медиков.

Ранее Собянин рассказал, что уже 10 миллионов москвичей получили доступ к электронным медицинским картам. Он отметил, что это ключевой элемент современной городской медицины, так как в картах хранится вся необходимая информация для лечения и наблюдения за пациентами. В них доступны анализы, исследования, протоколы осмотров, назначения и выписки.

