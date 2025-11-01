Собянин объявил об открытии новых центров для пациентов после трансплантации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два новых центра для пациентов, перенесших трансплантацию органов, открылись в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского и МКНЦ имени А. С. Логинова. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В подобных учреждениях работают специалисты разных направлений, включая гастроэнтерологию, кардиологию, пульмонологию, хирургию и нефрологию. Это позволяет пациентам получать медпомощь более оперативно и качественно, избежав лишних визитов.

Причем в таких центрах люди с пересаженными сердцем, легкими, печенью, поджелудочной железой и тонким кишечником могут рассчитывать на пожизненное медицинское сопровождение, в которое в том числе входят рецепты на льготные препараты, обратил внимание мэр.

"Пациенты с трансплантированной почкой традиционно наблюдаются в нефрологических центрах города – ММНКЦ имени С. П. Боткина и больнице № 52", – напомнил глава города.

По его словам, благодаря инновационным методикам, технологиям и эффективной работе Московского координационного центра органного донорства, мегаполис вошел в пятерку мировых лидеров по числу трансплантаций органов, а за последние пять лет количество таких операций увеличилось на 73%.

"В Москве живут больше 6 тысяч человек с пересаженными органами. Для них одинаково важно получать качественное лечение и чувствовать поддержку врачей на каждом этапе. Мы продолжим развивать это направление – одно из самых сложных и социально значимых в медицине", – подчеркнул Собянин.

