В Москве открылся пятый эндоскопический центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятый эндоскопический центр открылся на базе одного из корпусов городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, открытие нового центра и развитие уже существующих помогает расширить медицинские возможности Москвы в проведении диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. За счет этого, в частности, удалось создать программу профилактических скринингов.

Заммэра подчеркнула, что онкология желудочно-кишечного тракта долго протекает бессимптомно. В связи с этим важно проходить регулярные обследования, которые помогут диагностировать и предотвратить заболевание на ранней стадии. Именно для этого в столице построили 5 эндоскопических центров.

"За все время было проведено более 700 тысяч исследований. У 8 тысяч человек обнаружили онкологические заболевания, 67% из них на ранней стадии, а 12% – на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в 6 раз", – сказала Ракова.

Новый центр в больнице Юдина предлагает широкий спектр исследований, включая гастро- и колоноскопию, которые можно пройти в любое удобное время. Для проведения процедур врачи используют новейшие технологии – виртуальную хромоскопию и увеличительную эндоскопию. С их помощью удается с высокой точностью определить характер новообразований.

При прохождении исследований пациентам предлагается местная анестезия или мягкая седация. Все процедуры занимают от 30 минут до 2 часов, включая время для восстановления – после можно отдохнуть в специальной комнате.

Всего в центре 8 кабинетов, которые были спроектированы с учетом потребностей медиков и пациентов. Учреждение обеспечили современным оборудованием. В частности, врачам доступны 8 видеоэндоскопических систем и более 50 единиц медицинской техники, в том числе аппараты ИВЛ.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве запустят систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта. Заммэра отметила, что сейчас в пилотном режиме мониторинг помогает медикам вести около 30 тысяч пациентов. В ближайшее время система появится во всех столичных поликлиниках.