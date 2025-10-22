В Москве запустят ИИ-мониторинг за пациентами с рисками инфаркта и инсульта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве запустят систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день мы нашли чуть больше 100 тысяч москвичей трудоспособного возраста, у которых имеется риск развития сосудистых катастроф в ближайшие два года", – рассказала вице-мэр на четвертом Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

По ее словам, искусственному интеллекту были предоставлены данные людей, умерших от болезней системы кровообращения. Это помогло найти некоторые закономерности, которые привели к неблагоприятному исходу. После этого врачи изучили электронные медицинские карты москвичей, чтобы выявить тех, у кого есть такие маркеры.

Заммэра добавила, что сейчас система запущена в пилотном режиме, а в ближайшее время она появится во всех столичных поликлиниках. С ее помощью врачи уже ведут почти 30 тысяч пациентов. Искусственный интеллект анализирует визиты, вызовы скорой помощи, госпитализации и обследования в режиме реального времени.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве появились новые цифровые сервисы "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). По ее словам, теперь москвички получат медицинское сопровождение нового качества, а врачам будет легче искать данные о пациентках и уделять им больше времени. "Регистр беременных" поможет определить возможные риски, а "Диспансерное наблюдение" будет показывать информацию о состоянии здоровья женщин.