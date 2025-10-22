Непрерывный мониторинг циркулирующих вирусов организован в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве уже пять лет непрерывно отслеживают циркулирующие вирусы, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на четвертом Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

"Мы не просто знаем, какие это вирусы, мы секвенируем, в год секвенируем 16 тысяч. Это позволяет нам прогнозировать эпидемии", – пояснила Ракова.

Она подчеркнула, что такой анализ позволяет властям не просто фиксировать название патогена, но и понимать его свойства.

Ранее в столице стартовала кампания по вакцинации от гриппа, прививки делают в поликлиниках и пунктах около станций метро, МЦК и МЦД. Привиться можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00 и по воскресеньям – с 09:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Для формирования иммунитета требуется около двух недель, поэтому горожанам рекомендовано привиться заблаговременно.