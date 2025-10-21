Фото: depositphotos/ia__64

Начало эпидемии гриппа в России ожидается в конце ноября – начале декабря, заявила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко на пресс-конференции, посвященной актуальной эпидситуации.

"Да, мы традиционно ожидаем начала эпидемии в конце осени – в начале зимы <...>. Но никто гарантированно не скажет, в какую неделю это произойдет. Если эпидемия начнется в конце этого года, то, наверное, пик уже придется за новогодними праздниками, то есть в следующем году зимой", – сказала Даниленко.

По ее словам, в настоящее время ситуация по гриппу в стране стабильная. За прошлую неделю среди всех обследованных пациентов вируса гриппы были выявлены менее чем в 1% случаев.

"При этом если посмотреть, а какие вирусы гриппа были выявлены, то тут мы увидим, что выявлялись и вирусы гриппа А, и вирусы гриппа В, и среди вирусов гриппа А были и H1, и H3", – уточнила эксперт.

В 2025 году ожидается циркуляция всех возбудителей и вирусов гриппа А и В. Однако эпидемия будет смешанная, то есть будут также вирусы гриппа H1, H3 и в меньшей пропорции вирусы гриппа В, добавила специалист.

В свою очередь, директор учреждения Дмитрий Лиознов сказал, что россияне вошли в сезон подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Обычно он приходится на 40-ю неделю года.

В настоящее время в Москве проходит кампания по вакцинации от гриппа. Желающие сделать прививку могут зарегистрироваться на портале mos.ru или через приложение "ЕМИАС.Инфо". Пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках, а также 18 мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК и МЦД.