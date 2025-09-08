Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Москве, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что в городе созданы все условия для того, чтобы москвичи смогли сделать прививку в удобное для них время. Пункты вакцинации развернуты возле станций метро, МЦК и МЦД, а также обустроены в городских поликлиниках и их филиалах.

С 10 сентября массовая вакцинация начнется среди школьников и воспитанников детских садов.

"Не стоит забывать, что для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше обезопасить себя и своих близких и сделать прививку как можно скорее", – обратила внимание вице-мэр.

По словам Раковой, текущая эпидемиологическая обстановка в Москве оценивается как стабильная, вирусы гриппа не были обнаружены. Однако с наступлением осени ожидается традиционный рост заболеваемости.

При этом в структуре вирусов в столице в настоящее время наблюдается небольшое увеличение доли риновирусов, что характерно для данного времени года. Второе и третье места по распространенности занимают коронавирусы и вирусы парагриппа.

Вместе с тем более 80% выявленных случаев COVID-19 связаны с вариантом "Стратус" и его разновидностями, уточнила заммэра. Она добавила, что заболевание данным штаммом в основном протекает в легкой форме.

Желающие сделать прививку могут зарегистрироваться на сайте mos.ru или через мобильное приложение "ЕМИАС.Инфо". Вакцинация также доступна в 18 пунктах, расположенных у станций метро, МЦК и МЦД, которые работают ежедневно.

С понедельника по пятницу посетить пункты можно с 08:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 18:00 и по воскресеньям с 09:00 до 16:00. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую ситуацию. Они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию. При этом коронавирус уже стал сезонным заболеванием, однако специалисты наблюдают за ним гораздо пристальнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами.