В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с новыми геновариантами коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новые геноварианты коронавируса не меняют клиническую ситуацию. Они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, коронавирус уже стал сезонным заболеванием, однако специалисты наблюдают за ним гораздо более плотно, чем за другими респираторными сезонными вирусами.

"С начала августа, с последних недель июля мы видим подъем, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно", – цитирует Попову РИА Новости.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист одной из медицинских компаний Андрей Поздняков сообщил, что новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце осени 2025-го – начале зимы 2026 года. Он отметил, что несмотря на то, что у инфекции нет выраженной сезонности, последний из зафиксированных в России штаммов коронавируса обусловил подъем заболеваемости.

