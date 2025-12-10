Форма поиска по сайту

Новости

10 декабря, 19:54

Регионы

В Смоленской области временно ограничили работу интернета

Фото: depositphotos/doomu

В Смоленской области на неопределенный срок ограничили работу интернета из-за опасности БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

Он подчеркнул, что данная мера была введена с целью обеспечить безопасность граждан и сохранить инфраструктуру. Анохин призвал жителей Смоленской области с пониманием отнестись к этому необходимому с учетом текущей обстановки решению.

Ранее российские операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

Гражданам напомнили, что они смогут продолжать пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры России даже при отсутствии интернета: такси, порталом "Госуслуги" и прочими ресурсами. Обычные звонки и СМС будут продолжать работать без изменений.

Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками БПЛА, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал на то, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты и соответствующие органы.

