18 ноября, 20:32Происшествия
В Рязанской области впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В Рязани и области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
Информация о такой угрозе в регионе появилась впервые. Местных жителей призвали по возможности укрыться в ближайших зданиях и не подходить к окнам.
Ночью 18 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов было сбито в Воронежской и Тамбовской областях – по 10 аппаратов в каждом регионе.
В Ростовской и Ярославской областях были сбиты по три БПЛА. В Орловской, Брянской и Курской – по одному.