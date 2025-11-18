В Рязанской области впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Рязани и области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Информация о такой угрозе в регионе появилась впервые. Местных жителей призвали по возможности укрыться в ближайших зданиях и не подходить к окнам.

Ночью 18 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов было сбито в Воронежской и Тамбовской областях – по 10 аппаратов в каждом регионе.

В Ростовской и Ярославской областях были сбиты по три БПЛА. В Орловской, Брянской и Курской – по одному.

