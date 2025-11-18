Двое полицейских пострадали при наезде на взрывное устройство в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двое правоохранителей пострадали, наехав на взрывное устройство в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что с травмами легкой степени тяжести мужчины обратились в Курскую областную больницу, где медики оказали им необходимую помощь.

Хинштейн пожелал сотрудникам полиции скорейшего выздоровления и отметил, что врачи делают для этого все возможное.

Ранее украинские военные атаковали жилой дом в курском городе Льгове. Инцидент произошел на улице Пржевальского. Кроме того, БПЛА уничтожили над сахарным предприятием.

В зоне ЧП действовали оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

