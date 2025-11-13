Форма поиска по сайту

13 ноября, 14:49

Происшествия

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом во Льгове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские военные атаковали жилой дом в курском городе Льгов с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в здании на улице Пржевальского. Кроме того, БПЛА был уничтожен над сахарным предприятием. В связи с этим на место происшествия выдвинулся глава города.

В зоне ЧП задействованы оперативные службы. Сведения о последствиях атак выясняются. При этом Хинштейн уточнил, что пока информации о пострадавших не поступало.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Орловской областью.

Некоторые фрагменты сбитых дронов упали на территорию жилых районов, из-за чего оказались повреждены несколько автомобилей, остекления балконов домов и частных строений. При этом в результате инцидента никто не пострадал. Все городские службы и объекты инфраструктуры продолжили работу в штатном режиме.

происшествиярегионы

