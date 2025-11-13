Несколько украинских БПЛА сбили над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Орловской областью. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост губернатора региона Андрея Клычкова в телеграм-канале.

"Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются", – написал он.

По словам главы региона, некоторые фрагменты сбитых дронов упали на территорию жилых районов, из-за чего повреждены оказались несколько автомобилей, остекления балконов домов и частных строений.

При этом в результате инцидента никто не пострадал, а все городские службы и объекты инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме, уточнил Клычков.

Ранее в Белгородской области в результате детонации украинского дрона в хуторе Кургашки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Уточнялось, что Киев атаковал движущийся гражданский автомобиль, из-за чего погибла водитель.