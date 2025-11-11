11 ноября, 10:35Происшествия
Женщина пострадала при атаке БПЛА в Саратове
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Саратова получила травмы после атаки украинских БПЛА, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Романа Бусаргина.
"Врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась", – указано в публикации.
Помимо этого, выбиты окна в нескольких домах Заводского района города.
Ранее сообщалось, что из-за атаки вражеских дронов на Саратовскую область были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте ЧП работали экстренные службы.
Всего в России в ночь на 11 ноября силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников. В частности, 10 аппаратов сбили над Крымом, 8 – над Саратовской областью, 7 – над Орловской, по 3 – над Липецкой и Ростовской областями, еще 3 – над Черным морем, по 1 – над Брянской, Воронежской и Калужской областями.
Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека