Женщина пострадала при атаке БПЛА в Саратове

Жительница Саратова получила травмы после атаки украинских БПЛА, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Романа Бусаргина.

"Врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась", – указано в публикации.

Помимо этого, выбиты окна в нескольких домах Заводского района города.

Ранее сообщалось, что из-за атаки вражеских дронов на Саратовскую область были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте ЧП работали экстренные службы.

Всего в России в ночь на 11 ноября силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников. В частности, 10 аппаратов сбили над Крымом, 8 – над Саратовской областью, 7 – над Орловской, по 3 – над Липецкой и Ростовской областями, еще 3 – над Черным морем, по 1 – над Брянской, Воронежской и Калужской областями.