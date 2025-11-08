Два человека пострадали при атаке БПЛА на Саратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

"Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре", – говорится в публикации.

По словам Бусаргина, поврежден многоквартирный жилой дом – в некоторых квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждения получили автомобили. Их владельцам будет оказана материальная помощь.

Районная администрация начала обход для оценки ущерба и решения вопроса о замене поврежденных конструкций дома. Средства на восстановление выделят из регионального бюджета. Механизм на такие случаи отработан, заверил глава Саратовской области.

На месте падения обломков БПЛА в Саратове продолжают работать оперативные службы, добавил он.

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 79 вражеских дронов над регионами страны. В частности, 36 аппаратов уничтожили над Ростовской областью, 10 – над Брянской, 9 – над Курской, 8 – над Волгоградской, по 5 – над Крымом и Белгородской областью, 3 – над Саратовской, по одному – над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.