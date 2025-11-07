Форма поиска по сайту

07 ноября, 10:32

Происшествия

ВСУ нанесли удар по ТЦ в Новопскове в ЛНР при помощи БПЛА

Фото: 123RF.com/vharasymiv

Украинский беспилотник нанес удар по торговому центру в Новопскове в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание, была частично обрушена кровля и выгорели некоторые арендованные помещения. Жертв и пострадавших нет.

"Пожарные службы быстро отреагировали, прибыли на место удара и потушили огонь", – написал он.

Пасечник добавил, что все соответствующие службы устраняют последствия атаки.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске в ЛНР, в результате чего пострадал мужчина. Его оперативно госпитализировали для оказания необходимой помощи. Жильцы были эвакуированы, у здания оказался поврежден фасад и выбиты окна.

