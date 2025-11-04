Мужчина пострадал при ударе по жилому дому в Свердловске

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Мужчина получил травмы в результате удара украинских военных по двухэтажному дому в Свердловске в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Пострадавший был оперативно госпитализирован. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.

Пасечник рассказал, что в самом доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцов эвакуировали и расселили у родных. На место происшествия прибыл глава Свердловского округа Андрей Сухачев, который изучит характер повреждений для оценки пригодности жилья к восстановлению.

Ранее в Белгородской области в результате детонации украинского дрона в хуторе Кургашки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где проходят лечение. Гладков выразил соболезнования родным погибшей.

