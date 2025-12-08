Радиостанция "Судного дня" передала несколько сообщений

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Военная радиостанция УВБ-76, больше известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", в понедельник, 8 декабря, передала сразу несколько таинственных сообщений, рассказали в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Первое послание прозвучало в 10:49 по московскому времени и содержало комбинацию "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". Спустя три часа, в 13:27, в эфир вышла похожая структура, но уже со словом "перенаем". Еще одно сообщение – "пабодолл" – было зафиксировано в 14:44.

Накануне станция также передала новый набор кодовых слов и цифр. В эфир вышла комбинация "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875". Это стало первым сообщением после трехдневного перерыва.

Ранее в эфире 1 декабря было зафиксировано послание, в котором фигурировало слово "утюгонит". До этого, 20 ноября, в эфире прозвучал "коммерсант", а 17 ноября в 11:11 – сообщение со словом "жеребость".