Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, в результате атаки в городе Батайске был ранен водитель грузового автомобиля. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Также в Батайске были повреждены 5 автомобилей и здание склада. Кроме того, повреждения получили фасад и остекление частного дома.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку дронов на регион. Всего было ликвидировано 30 БПЛА. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.