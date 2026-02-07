Фото: ТАСС/Zuma

Пепел вулкана Шивелуч на Камчатке может выпасть в населенных пунктах Тигильского муниципального округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве добавили, что пока вулканического пепла в населенных пунктах нет. Также там рассказали, что рядом с вулканом нет зарегистрированных туристических групп.

Шивелуч выбросил третий за сутки столб пепла на 9 километров над уровнем моря в четверг, 5 февраля. Шлейф пепла тогда протянулся на 165 километров на северо-запад от вулкана.

До этого вулкан произвел выброс пепла на 11,5 километров над уровнем моря во вторник, 3 февраля. Тогда шлейф распространился на 80 километров к северо-западу от него.