Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла на высоту 6 км

Фото: ТАСС/Zuma

Камчатский вулкан Шивелуч вновь произвел пепловый выброс на высоту 6 километров над уровнем моря. Об этом свидетельствуют данные регионального филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф распространился на 70 километров к западу – северо-западу от вулкана. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности, что означает повышенную угрозу для международных и местных авиаперелетов.

До этого вулкан Шивелуч уже проявлял активность в конце января. К примеру, в ночь на 28 января он выбросил столб пепла на 7 километров над уровнем моря, при этом шлейф распространился на 110 километров к западу от вулкана.

Ученые также указывают на рост купола вулкана Молодой Шивелуч, который был разрушен во время мегаизвержения в 2023 году. По словам специалистов, купол будет разрушаться и снова расти, так как это цикличный процесс.