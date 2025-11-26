Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 7 км

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности. Шлейф пепла протянулся на 150 километров в восточном направлении.

Безымянный активизировался 25 ноября, произведя мощный выброс пепла. По данным ученых, эксплозии подняли пепел на высоту 5 километров над уровнем моря.

Спустя некоторое время специалисты зафиксировали, что пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от вулкана. Его длина составила 54 километра.