На Камчатке активизировался вулкан Безымянный

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Вулкан Безымянный на Камчатке произвел мощный выброс пепла. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел на высоту 5 километров над уровнем моря, сообщает РИА Новости.

Специалисты в 12:30 по московскому времени зафиксировали, что пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от вулкана. Его длина составила 54 километра. В связи с активностью природного объекта ему присвоен оранжевый код авиационной опасности

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – отметили в группе реагирования.

Ранее специалисты предупреждали о возможности взрывного извержения Безымянного в ближайшие сутки. По их прогнозам, высота пепловых выбросов может достичь 15 километров, а в населенных пунктах возможны пеплопады.