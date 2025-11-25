25 ноября, 15:25Регионы
На Камчатке активизировался вулкан Безымянный
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Вулкан Безымянный на Камчатке произвел мощный выброс пепла. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел на высоту 5 километров над уровнем моря, сообщает РИА Новости.
Специалисты в 12:30 по московскому времени зафиксировали, что пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от вулкана. Его длина составила 54 километра. В связи с активностью природного объекта ему присвоен оранжевый код авиационной опасности
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – отметили в группе реагирования.
Ранее специалисты предупреждали о возможности взрывного извержения Безымянного в ближайшие сутки. По их прогнозам, высота пепловых выбросов может достичь 15 километров, а в населенных пунктах возможны пеплопады.
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извергаться