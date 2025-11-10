Вулкан Безымянный на Камчатке может произвести сильное извержение

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Вулкан Безымянный готовится к извержению, он переведен в оранжевый код авиационной опасности. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эффузивная активность вулкана постепенно нарастает, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

По информации ученых, активность вулкана сопровождается мощными газо-паровыми выбросами и сходами горячих лавин. Спутниковые наблюдения также фиксируют над ним крупную тепловую аномалию. По прогнозам, не исключаются пепловые взрывы высотой до 10–15 километров в любой момент.

В октябре вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой около 500 метров во время своего 35-го эпизода извержения. Фонтан южного кратера достиг высоты около 500 метров, в то время как фонтаны северного кратера – около 330 метров. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на планете.