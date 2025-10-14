Одиннадцать афтершоков зафиксированы у берегов Камчатки за сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

Одиннадцать афтершоков было зафиксировано у берегов Камчатки в понедельник, 13 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

Магнитуда афтершоков составила от 3,6 до 5,5. В некоторых населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок.

Также на полуострове продолжается мониторинг вулканической активности. Специалисты фиксируют выбросы вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Ранее, 9 октября, на Камчатке произошли два землетрясения. Очаг первого толчка магнитудой 5,8 залегал на глубине 32 километра. Эпицентр находился в 156 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение произошло на 224 километра юго-восточнее этого города. Его эпицентр находился на глубине 15 километров, а мощность составила 5,5.