Таиланд исключил переговоры с Камбоджей по ситуации на границе

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун отказался от возможности переговоров с Камбоджей по урегулированию ситуации на границе, передает газета The Nation.

"Наш ответ – это не сигнал. Это мера, призванная ясно показать, что они (Камбоджа. – Прим. ред.) не должны угрожать суверенитету Таиланда. С этого момента никаких переговоров не будет", – отметил премьер-министр.

По его словам, если страны хотят остановить боевые действия, то Камбодже необходимо следовать курсу Таиланда.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло в конце июля. Тайская сторона обвинила противника в том, что тот открыл огонь у храма Та Моан Тхом, а в Минобороны Камбоджи назвали это самообороной.

Позже власти двух стран договорились о немедленном и безусловном прекращении огня. "Мирная сделка" была подписана в присутствии президента США Дональда Трампа.

Конфликт обострился в ночь на 8 декабря в приграничных районах Таиланда и Камбоджи. Армия Камбоджи атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один солдат Таиланда. В ответ армия Таиланда нанесла удары с помощью истребителей F-16.

