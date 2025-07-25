Врио премьера Таиланда: конфликт с Камбоджей может перерасти в войну

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Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил, что конфликт с Камбоджей может перерасти в войну. Об этом пишет Agence France-Presse.

"Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", – сказал Вечайчай.

Как уточняет Reuters, ссылаясь на таиландского чиновника, боестолкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах.

По данным Минздрава Таиланда, в результате столкновений погибли по меньшей мере 14 мирных жителей и 1 военнослужащий страны. Еще 46 человек ранены, передает ТАСС.

Уточняется, что пять человек погибли в провинции Сурин. В провинции Сисакет число погибших достигло девяти, включая военного. Еще один местный житель погиб на территории провинции Убонратчатхани.

На фоне эскалации населенные пункты Таиланда, расположенные на границе с Камбоджей, покинули уже более 100 тысяч человек. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на министерство внутренних дел государства.

Журналисты выяснили, что для жителей четырех приграничных провинций подготовили около 300 временных мест размещения.

О вооруженном столкновении на спорной границе между Камбоджей и Таиландом стало известно 24 июля. Обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран.

Тайская сторона указала, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Однако представитель Минобороны Камбоджи назвал эти действия самообороной. После этого взаимные атаки продолжились.

Власти четырех таиландских провинций у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей. Российское посольство также призвало соотечественников, находящихся в Камбодже, отказаться от посещения приграничных районов.

В свою очередь, МИД России призвал Таиланд и Камбоджу к сдержанности. РФ попросила государства приступить к диалогу в целях мирного урегулирования конфликта.