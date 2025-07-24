24 июля, 13:26Политика
Туристов из РФ в Камбодже призвали не посещать приграничные с Таиландом районы
Фото: AP Photo/Sunny Chittawil
Россиян в Камбодже призвали отказаться от посещения приграничных районов с Таиландом, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
Дипмиссия находится в контакте с властями страны и отслеживает развитие обстановки. Информации о гражданах России, которые могут находиться в зоне эскалации, в настоящий момент нет.
Вооруженное столкновение между Камбоджей и Таиландом произошло на спорной границе. Военные двух стран обвинили друг друга в совершении первых выстрелов. Согласно заявлению тайской стороны, Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Представитель Минобороны Камбоджи назвал эти действия самообороной. После этого Пномпень атаковал приграничную территорию, а Бангкок в ответ направил шесть самолетов F-16.
В МИД Таиланда заявили о погибших после удара. Кроме того, власти четырех таиландских провинций у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей. Посольство Таиланда призвало граждан покинуть страну.