Туристов из РФ в Камбодже призвали не посещать приграничные с Таиландом районы

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Россиян в Камбодже призвали отказаться от посещения приграничных районов с Таиландом, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Дипмиссия находится в контакте с властями страны и отслеживает развитие обстановки. Информации о гражданах России, которые могут находиться в зоне эскалации, в настоящий момент нет.

Вооруженное столкновение между Камбоджей и Таиландом произошло на спорной границе. Военные двух стран обвинили друг друга в совершении первых выстрелов. Согласно заявлению тайской стороны, Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Представитель Минобороны Камбоджи назвал эти действия самообороной. После этого Пномпень атаковал приграничную территорию, а Бангкок в ответ направил шесть самолетов F-16.

В МИД Таиланда заявили о погибших после удара. Кроме того, власти четырех таиландских провинций у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей. Посольство Таиланда призвало граждан покинуть страну.

