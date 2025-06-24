Армия Израиля зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана после объявления о прекращении огня.

"Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", – заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство. С тех пор стороны постоянно наносят удары по территориям друг друга.

Кроме того, в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штатам удалось полностью уничтожить все цели. После этого он призвал Тегеран прекратить удары.

Вечером 23 июня Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удар по американским военным базам в Катаре. На следующий день Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию, добавив, что решение о прекращении огня будет принято позже.

Вместе с тем Израиль согласился на предложение Трампа о двустороннем прекращении огня. Однако израильская сторона пообещала реагировать на атаки, которые будут нарушать режим прекращения огня.