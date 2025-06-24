В Иране заявили об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня или ведения военных операций. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Арагчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позднее. При этом Иран готов прекратить удары по территории Израиля, если тот "остановит агрессию".

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь. По его словам, прекращение огня может быть объявлено через 24 часа. Кроме того, он подчеркнул, что после этого "мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Также в СМИ появилась информация, что США просили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль планирует вскоре завершить конфликт. По данным журналистов, Тель-Авив в ближайшие дни якобы прекратит наносить удары.