23 июня, 21:00Политика
Посольство РФ в Катаре призвало россиян сохранять спокойствие на фоне атак Ирана
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Российское посольство в Дохе в связи с неспокойной обстановкой в Катаре из-за ударов Ирана и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке призвало россиян сохранять спокойствие. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.
Диппредставительство посоветовало внимательно следить за сообщениями и рекомендациями местных властей, каналов посольства России в Дохе и российского МИД. Помимо этого, граждан РФ призвали воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей, а также поездок в другие части Катара.
Как заявили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Катаре могут находиться не более 100 организованных российских туристов, так как эта страна не является массовым направлением в летний сезон и в основном используется как логический хаб для перелетов стыковочными рейсами.
Однако самостоятельных туристов и пассажиров с различными целями, в том числе находящихся в аэропорту в ожидании стыковки, может быть больше, предупредили в организации.
Вечером 23 июня ВС Ирана начали операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз. Всего Исламская Республика, по данным СМИ, запустила 10 ракет по базам в Катаре и одну – по базе в Ираке.
В Высшем совете нацбезопасности Ирана уточнили, что Тегеран использовал такое же количество снарядов для удара по американской базе в Катаре, сколько Вашингтон для атаки иранских ядерных объектов.
В ночь на 22 июня американские военные нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, все цели были уничтожены.
Небензя заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана были неспровоцированными