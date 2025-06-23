Посольство РФ в Катаре призвало россиян сохранять спокойствие на фоне атак Ирана

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российское посольство в Дохе в связи с неспокойной обстановкой в Катаре из-за ударов Ирана и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке призвало россиян сохранять спокойствие. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.

Диппредставительство посоветовало внимательно следить за сообщениями и рекомендациями местных властей, каналов посольства России в Дохе и российского МИД. Помимо этого, граждан РФ призвали воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей, а также поездок в другие части Катара.

Как заявили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Катаре могут находиться не более 100 организованных российских туристов, так как эта страна не является массовым направлением в летний сезон и в основном используется как логический хаб для перелетов стыковочными рейсами.

Однако самостоятельных туристов и пассажиров с различными целями, в том числе находящихся в аэропорту в ожидании стыковки, может быть больше, предупредили в организации.

Вечером 23 июня ВС Ирана начали операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз. Всего Исламская Республика, по данным СМИ, запустила 10 ракет по базам в Катаре и одну – по базе в Ираке.

В Высшем совете нацбезопасности Ирана уточнили, что Тегеран использовал такое же количество снарядов для удара по американской базе в Катаре, сколько Вашингтон для атаки иранских ядерных объектов.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, все цели были уничтожены.