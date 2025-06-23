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23 июня, 05:22

Политика

Трамп вновь заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп настаивает, что в результате атаки американских войск по Ирану все ядерные объекты республики были полностью уничтожены. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Как показывают спутниковые снимки, всем ядерным объектам в Иране был нанесен огромный ущерб. "Уничтожение" – это самое подходящее слово! Белая конструкция, показанная на снимках, глубоко встроена в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от пламени. Наибольший ущерб был нанесен глубоко под землей", – написал Трамп.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что силам США удалось полностью уничтожить объекты по обогащению урана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность американскому лидеру за решение о нанесении авиаударов, отметив, что оно обязательно изменит историю.

В МИД России осудили атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.

ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана

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