Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

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Израиль благодарен американскому президенту Дональду Трампу за решение о нанесении авиаударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Поздравляю, президент Трамп! Ваше смелое решение нанести по ядерным объектам Ирана удар со всей невероятной и праведной мощью Соединенных Штатов изменит историю", – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Американские малозаметные бомбардировщики B-2 нанесли серию ударов по трем ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. После операции истребители успешно покинули воздушное пространство Ирана.

Во время обращения к нации Трамп заявил, что США полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. При этом он предупредил, что Штаты готовы в течение считанных минут уничтожать дополнительные цели в Иране в случае необходимости.

Президент США выразил надежду, что ему больше не придется прибегать к авиаударам. Он призвал власти Ирана вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта в регионе. В противном случае Трамп пригрозил Тегерану новыми ударами.