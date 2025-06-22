Спикер Джонсон заявил, что Трамп давал Ирану возможность заключить сделку

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Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон на фоне американских ударов по Ирану заявил, что президент США Дональд Трамп дал Тегерану все возможности для заключения соглашения, однако исламская республика отказалась принять обязательства по ядерному разоружению.

"Президент Трамп последовательно и четко заявлял, что ядерное вооружение Ирана не будет допускаться. Эта позиция теперь была подкреплена силой, точностью и ясностью", – написал Джонсон в соцсети X.

Политик добавил, что эта военная операция США в Иране должна служить напоминанием противникам и союзникам Штатов о том, что Трамп "имеет в виду то, что говорит".

"Решительные действия президента не позволяют крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма, которое скандирует "Смерть Америке", получить самое смертоносное оружие на планете. Это политика "Америка прежде всего" в действии", – заявил Джонсон.

С поддержкой в адрес Трампа на фоне ударов США также выступил лидер республиканцев в американском сенате Джон Тьюн.

"Режим в Иране, который взял на себя обязательство "уничтожить Америку" и стереть Израиль с карты мира, отверг все дипломатические пути к миру. Необходимо положить конец его ошибочным стремлениям к созданию ядерного оружия", – написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее Трамп сообщил, что американские войска успешно нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, которые располагаются в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США также призвал власти Ирана прекратить войну.

В армии Ирана заявили, что пока нет каких-либо четких доказательств разрушений на ядерных объектах республики. В Тегеране также подчеркнули, что теперь Соединенные Штаты официально вступили в войну с Ираном.