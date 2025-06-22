Axios: власти США заранее предупредили Израиль о своем ударе по Ирану

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Американские власти заранее сообщили представителям Израиля о своем ударе по иранской территории. Об этом рассказал журналист издания Axios Барак Равид.

"Израильский чиновник рассказал мне, что администрация (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа заранее уведомила Израиль о нанесении США удара по Ирану", – написал журналист в соцсети X.

Трамп в ночь на 22 июня сообщил, что американские военные силы нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого истребители покинули воздушное пространство республики.

Сразу после нанесения ударов американский лидер призвал иранское руководство к мирному урегулированию ситуации.

В России предостерегали США от военного вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, подчеркивая, что это будет крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями.

В частности, в Кремле отмечали, что вмешательство американских сил в конфликт лишь усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".