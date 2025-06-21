Глава МИД Ирана Аракчи встретится с Путиным 23 июня

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует встретиться с Владимиром Путиным во время своего визита в Москву в понедельник, 23 июня. Об этом сообщила журналистка NBC News Андреа Митчелл по итогам интервью с министром.

В рамках интервью Аракчи также заявил, что США могли использовать переговоры с Ираном как прикрытие для подготовки атаки.

"Теперь все зависит от США – хотят ли они действительно найти дипломатическое решение, или у них изначально был иной план и они все равно намеревались атаковать Иран", – указал он.

Путин заявлял, что Россия готова обеспечит интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности.

По его словам, все детали возможного сотрудничества уже обсуждались как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном. Президент РФ добавил, что Ирану и Израилю необходимо договориться так, чтобы обеспечить и право Исламской Республики на мирный атом, и безопасность еврейского государства.

Российский лидер также выразил надежду на то, что угрозы со стороны Израиля в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не будут реализованы.