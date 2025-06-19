Путин: Россия готова обеспечить интересы Ирана по мирному атому

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Россия готова обеспечит интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Почему я так думаю? Потому что уровень доверия достаточно высокий между нашими странами. У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что все детали возможного сотрудничества уже обсуждались как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном. Были поданы определенные сигналы и представителям Тегерана.

По словам Путина, Ирану и Израилю необходимо договориться так, чтобы обеспечить и право Исламской Республики на мирный атом, и безопасность еврейского государства. Российский лидер назвал это тонким вопросом, в котором необходимо быть очень аккуратным.

Тем не менее российская сторона никому не навязывает мирное решение конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин.

"Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля", – обратил внимание глава государства.

Он рассказал, что представители России по ситуации вокруг Ирана находятся в контакте и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом. К примеру, Москве удалось договориться с Тель-Авивом об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС Бушер в Иране. Помимо этого, в целостности находятся и подземные заводы, с ними ничего не произошло, рассказал президент России.

Путин также обратил внимание, что на сегодняшний день общество в Иране объединяется вокруг руководства страны, несмотря на сложность происходящих внутриполитических процессов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут принять решение о своем участии в конфликте. Журналисты полагают, что Трамп может прибегнуть к военным действиям, если не удастся решить ситуацию дипломатическим путем.

На днях лидер США провел разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопросы украинского и иранского кризисов, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном.