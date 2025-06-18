При атаках Израиля на Иран погибли 48 женщин и детей

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По меньшей мере 48 женщин и детей погибли с 13 июня в результате израильских ударов по Ирану. Об этом рассказала официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает агентство NourNews.

Еще 153 женщины и ребенка получили ранения, добавила Мохаджерани.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал атаку израильской стороны на государство большой ошибкой и преступлением. По его словам, которые приводит РИА Новости, Израиль напал на Иран, когда Тегеран вел переговоры с Вашингтоном и не предпринимал каких-либо резких военных движений.

Он также подчеркнул, что возможное участие США в конфликте принесет стране больший ущерб, чем тот, что получит Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут принять решение о своем участии в конфликте. Журналисты полагают, что американский лидер Дональд Трамп может прибегнуть к военным действиям, если не удастся решить ситуацию дипломатическим путем.