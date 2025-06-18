Израиль атаковал объекты по производству центрифуг для обогащения урана в Иране

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Истребители ВВС Израиля нанесли удар по заводу в Иране, производящему центрифуги для обогащения урана. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"Иранский режим обогащает уран с целью разработки ядерного оружия. Для использования в гражданских целях ядерная энергия не требует обогащения до таких уровней", – отметили в ЦАХАЛ.

Всего израильские силы ВВС нанесли более 50 ударов по военным целям в районе Тегерана на основе разведывательных данных. Помимо завода по производству центрифуг, под удар также попали несколько объектов по производству оружия.

В ночь на 18 июня израильские военнослужащие зафиксировали несколько ракет, которые были выпущены из Ирана по территории еврейского государства. Местных жителей призвали спрятаться в укрытиях и прочих убежищах.

Вскоре после завершения обстрела со стороны Ирана израильские истребители приступили к серии ударов по Тегерану. Кроме того, СМИ сообщили о мощном взрыве в районе иранской столицы.

Вместе с тем спустя некоторое время корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что войскам Ирана удалось установить полный контроль над воздушным пространством Израиля.