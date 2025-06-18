18 июня, 07:55Политика
Израиль атаковал объекты по производству центрифуг для обогащения урана в Иране
Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi
Истребители ВВС Израиля нанесли удар по заводу в Иране, производящему центрифуги для обогащения урана. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.
"Иранский режим обогащает уран с целью разработки ядерного оружия. Для использования в гражданских целях ядерная энергия не требует обогащения до таких уровней", – отметили в ЦАХАЛ.
Всего израильские силы ВВС нанесли более 50 ударов по военным целям в районе Тегерана на основе разведывательных данных. Помимо завода по производству центрифуг, под удар также попали несколько объектов по производству оружия.
В ночь на 18 июня израильские военнослужащие зафиксировали несколько ракет, которые были выпущены из Ирана по территории еврейского государства. Местных жителей призвали спрятаться в укрытиях и прочих убежищах.
Вскоре после завершения обстрела со стороны Ирана израильские истребители приступили к серии ударов по Тегерану. Кроме того, СМИ сообщили о мощном взрыве в районе иранской столицы.
Вместе с тем спустя некоторое время корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что войскам Ирана удалось установить полный контроль над воздушным пространством Израиля.
Израиль ударил по производству центрифуг для обогащения урана в Иране