Mehr: системы ПВО Ирана на юго-западе страны сбили военный самолет Израиля

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили израильский военный самолет в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Журналисты уточнили, что летчику удалось катапультироваться. Сейчас ведутся его поиски.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", которая нацелена против иранской ядерной программы. В ответ Иран атаковал израильскую территорию, нанеся удары по военным и инфраструктурным объектам, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу.

В последующие дни Израиль и Иран обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак.

