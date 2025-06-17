Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 22:54

Политика
Главная / Новости /

Mehr: системы ПВО Ирана на юго-западе страны сбили военный самолет Израиля

Иран сбил израильский военный самолет на юго-западе страны – СМИ

Фото: AP Photo/Majdi Mohammed

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили израильский военный самолет в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Журналисты уточнили, что летчику удалось катапультироваться. Сейчас ведутся его поиски.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", которая нацелена против иранской ядерной программы. В ответ Иран атаковал израильскую территорию, нанеся удары по военным и инфраструктурным объектам, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу.

В последующие дни Израиль и Иран обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика