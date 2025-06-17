В Иране призвали израильтян покинуть Тель-Авив и Хайфу

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Глава генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть их города.

"Жителям оккупированных земель, в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней", – приводит телеканал Al Alam слова Мусави.

По словам главы Генштаба, Иран пока не прибегал к серьезным операциям против Израиля. Проведенные до настоящего времени – были предупреждением в целях сдерживания противника, подчеркнул Мусави.

В свою очередь, израильский посол в США Йехиэль Лейтер ранее пообещал подготовить против Тегерана такую операцию, из-за которой массовый подрыв пейджеров в Ливане покажется "почти простым". По его словам, "сюрпризы" стоит ожидать 19–20 июня.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился после того, как Тель-Авив нанес удары по военным объектам Тегерана. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, нанеся удары по военным и инфраструктурным объектам, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу.

Обстрелы привели к тому, что Тель-Авив оказался полностью парализован. Местные жители стали проводить большую часть времени в убежищах, а иностранные дипломаты, сотрудники посольств и сами граждане – покидать государство.