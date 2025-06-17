Появились кадры опустевших улиц Тель-Авива из-за обстрелов со стороны Ирана

Фото: ТАСС/Андрей Широков

Появились кадры опустевших улиц израильского Тель-Авива из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных в Сети кадрах заметно совсем небольшое количество людей на улицах. Это связано с введением властями Израиля особого режима, который подразумевает под собой ограничение трудовой и образовательной деятельности, а также запрет на массовые собрания.

Кроме того, в Израиле не работают госучреждения и большинство развлекательных мест. Однако в центре Тель-Авива еще открыты некоторые кафе. Пляжи тоже закрыты. Больницы функционируют в рамках особого режима, а общественный транспорт курсирует с ограничениями.

На набережной также заметно, как небольшое количество людей занимается спортом. При этом паники среди местных жителей не наблюдается.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился после того, как Тель-Авив нанес удары по военным объектам Тегерана. В результате оказалась уничтожена наземная часть предприятия в Натанзе, где осуществлялась деятельность по обогащению урана.

В ответ Иран атаковал территорию Израиля, нанеся удары по военным и инфраструктурным объектам, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу.

В результате обстрелы привели к тому, что Тель-Авив оказался полностью парализован. Местные жители стали проводить большую часть времени в убежищах, а иностранные дипломаты, сотрудники посольств и сами граждане – покидать государство по суше, направляясь в Иорданию, и по морю – в сторону Кипра.

