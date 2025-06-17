Иран продлил закрытие воздушного пространства

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Иранские власти продлили закрытие воздушного пространства до 02:00 по местному времени (01:30 по московскому) 18 июня. Об этом сообщается на сайте местного министерства дорог и градостроительства со ссылкой на официального представителя ведомства Маджида Ахвана.

Иран закрыл воздушное пространство в связи с обострением конфликта с Израилем. Израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории еврейского государства.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке российские туристы в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении. В частности, авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до 20 июня. Однако лоукостер запустил вывозные рейсы для пассажиров, чьи самолеты между ОАЭ и Россией были отменены.

Между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что расписание авиарейсов между ОАЭ и Россией может восстановиться через несколько дней. Она также добавила, что на сайте АТОР размещена рекомендация о порядке действий туристов в сложившейся ситуации.

